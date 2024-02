Des pluies torrentielles font de nombreux dégâts en Polynésie française

Les fortes pluies ont fait sortir de leur lit de nombreux cours d'eau et ont causé des éboulements et chutes d'arbres. Les autorités ont déclaré l'état de calamité naturelle.

D'importantes précipitations ont touché une partie de la Polynésie française lundi 12 février, occasionnant des inondations d'habitations et de commerces ainsi que la submersion de routes, ont rapporté les autorités de ce territoire du Pacifique.

Le gouvernement local a pris un arrêté constatant l'état de calamité naturelle afin de permettre "la mobilisation des moyens nécessaires (...), notamment des moyens financiers", a précisé le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson.

Fermeture des établissements scolaires

Les fortes pluies ont fait sortir de leur lit de nombreux cours d'eau et ont causé des éboulements et chutes d'arbre dans l'archipel des îles Sous-le-Vent et celui des îles du Vent, le plus peuplé, où se situent Tahiti et Moorea. Lundi matin, les secours avaient procédé à "une centaine d'interventions", selon la directrice de cabinet du haut-commissaire de la République. Aucune victime n'avait été déplorée.

"Dans une vallée proche de Papeete, on était à 105 millimètres en deux heures (...). Cela fait plus de 100 litres au mètre carré en deux heures. Ce sont des quantités remarquables" mais "pas exceptionnelles", a toutefois relevé le directeur de Météo-France Polynésie.

Un nouvel épisode de fortes pluies était attendu dans la nuit de lundi à mardi (mardi en fin de matinée à Paris). L'ensemble des établissements scolaires a été fermé pour la journée de mardi. Les autorités ont encouragé les entreprises à privilégier le télétravail pour leurs salariés. Les activités nautiques et en montagne ont été interdites. La vigilance orange pour fortes pluies a été maintenue sur les îles du Vent.