Cholet : les sapeurs-pompiers lui tournent le dos, le maire lève leur accès gratuit à la piscine et au stade

Lors d'une cérémonie, les pompiers avaient tourné le dos aux élus pour dénoncer leur conditions de travail.

La situation semble tendue entre l'élu et les pompiers. D'après Ouest-France (article payant), le maire de Cholet (Maine-et-Loire), Gilles Bourdouleix, a "interdit l’accès à deux équipements sportifs de la ville aux sapeurs-pompiers", indique lejournal mercredi 30 janvier. Il s'agit de la piscine municipale et du stade omnisports. En cause, leur "mouvement d’humeur, le 1er décembre dernier, à l’occasion de la cérémonie de la Sainte-Barbe", raconte 20 Minutes. En effet ce jour-là, les sapeurs-pompiers avaient décidé de tourner le dos aux élus de la ville et du département pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail.

Après l'article de Ouest-France, le maire a réagi, dénonçant des propos "diffamatoires". "Il n'y a jamais eu d'interdiction d'accès mais simplement la fin de la gratuité pour les pompiers", écrit-il sur Twitter.

Les propos de @OuestFrance49 sont diffamatoires. Il n y a jamais eu d'interdiction d'accès mais simplement la fin de la gratuité pour les pompiers https://t.co/CBmY6ORfwo — Gilles BOURDOULEIX (@GBOURDOULEIX) 30 janvier 2019

