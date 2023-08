Incendie dans les Pyrénées-Orientales : 500 hectares parcourus, le feu est désormais fixé

Durant la nuit de lundi à mardi, 650 soldats du feu ont été mobilisés autour de Saint-André. Les opérations de nettoyage ont commencé ce mardi matin, les occupants des trois campings qui avaient été évacués ont pu retrouver leur logement.

Le feu qui s'est déclaré lundi en fin d'après-midi entre les communes de Saint-André et Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) est fixé depuis 3 heures du matin, a appris mardi 15 août dans la matinée France Bleu Roussillon auprès des sapeurs-pompiers. 500 hectares ont été parcourus par les flammes. Ce mardi matin, le vent s'est calmé sur les lieux de l'incendie.

Aucun décès n'est à déplorer. Les secours ont examiné 31 habitants ou touristes victimes de petites blessures ou d'inhalation de fumée. Vingt pompiers ont été légèrement blessés. L'un d'eux a été notamment hospitalisé pour des douleurs au dos après une chute.

Les opérations de nettoyage ont commencé

Les sapeurs-pompiers précisent à France Bleu Roussillon que les opérations de nettoyage ont commencé sur place, essentiellement menées par des renforts arrivés dans la soirée des Bouches-du-Rhône, de l'Hérault, de l'Aude et du reste de l'Occitanie. Durant la nuit de lundi à mardi, 650 soldats du feu ont été mobilisés autour de Saint-André.

À minuit, les occupants des trois campings qui avaient été évacués ont pu retrouver leur logement. Le camping Les Chênes rouges à Argelès-sur-Mer, partiellement détruit par les flammes, reste lui fermé. Ses occupants ont été hébergés dans les sept salles ouvertes à Argelès-sur-Mer, Saint-André et Sorède. Au total, 2 000 personnes y ont dormi, à la fois des touristes et des habitants puisque deux lotissements ont aussi été évacués.

"Au bout de trente minutes, on nous a demandé d'évacuer"

Parmi les touristes qui ont dû fuir les flammes, Loan, evacué de son camping avec sa famille : "J'étais au camping des Chênes rouges à Argelès, explique-t-il. À un moment donné, on voit un panache de fumée, et là, il y a les hélicoptères qui sont arrivés... Une heure après, tout le monde commençait à paniquer au camping et du coup, 30 minutes après, on nous a demandé d'évacuer parce que les flammes étaient vraiment, mais vraiment, proches de nous..."

Bernadette Michalak-Guimbert, adjointe au maire d'Argelés, a géré toute la soirée et une partie de la nuit l'accueil de plusieurs centaines d'évacués des campings alentours : "J'ai l'impression de ne pas avoir passé de nuit, soupire l'élue. Je n'ai vu que des gens qui avaient des comportements erratiques, les uns en maillot de bain qui arrivaient par différents modes de locomotion, accompagnés par les gendarmes, ou tout seul. Des familles, aussi, avec des enfants sidérés." "On en a accueilli 680, poursuit-elle, à la salle Carrère. Certains arrivaient de la plage, d'autres arrivaient d'une petite balade sur la côte catalane et ils ont vu les flammes et n'ont jamais pu rejoindre leur camping..."