Autoroute A69 : une nouvelle mobilisation sous haute surveillance

Une nouvelle journée de mobilisation a lieu dans le Tarn, samedi 8 juin, contre le projet d’autoroute A69. Plusieurs milliers de personnes sont attendues selon les organisateurs, alors que tout rassemblement a été interdit par crainte de violences.

Ils étaient plus 2 000, dans la matinée du samedi 8 juin. Les militants continuent de se rassembler dans le Tarn depuis vendredi, sur un terrain privé situé près du tracé de l’autoroute A69. La manifestation, interdite par Gérald Darmanin, a été maintenue par les opposants. "Ça fait des moins qu’on l’attend, et des mois qu’on se prépare à une énorme répression. Ce qu’on tient à dénoncer, c’est qu’on n’est pas du côté de la violence", confie Gingembre, du collectif "La voie est libre".

Plus de 1 000 policiers et gendarmes déployés

Les forces de l’ordre sont partout. Plus de 1 000 policiers et gendarmes vérifient les identités et fouillent les coffres. Le village de Puylaurens (Tarn), reste paisible. Des commerçants ont fermé boutique, mais sans grande inquiétude. Le préfet du Tarn a prévenu : si les militants sortent du terrain qu’ils occupent, les forces de l’ordre seront obligées de réagir. Par prévention, 200 engins de chantier ont été stockés et placés sous haute surveillance. Selon la préfecture, environ 300 black blocs seraient infiltrés dans le cortège, qui va démarrer.