Pyrénées : l'autopsie d'Esther Dingley confirme l'hypothèse d'une chute mortelle, une autre randonneuse portée disparue

L'autopsie de la randonneuse britannique Esther Dingley, disparue le 22 novembre 2020 et retrouvée huit mois plus tard, le 22 juillet dernier dans le Luchonnais (Haute-Garonne) près de la frontière espagnole, valide l'hypothèse d'un accident et d'une chute mortelle. "Le corps a été retrouvé à 20 ou 30 mètres en contrebas et l'autopsie réalisée jeudi révèle au moins deux fractures", confirme le procureur de la République de Saint-Gaudens à France Bleu Occitanie.

"On ne saura jamais réellement les circonstances de sa chute." Christophe Amunzateguy, procureur de Saint-Gaudens à franceinfo

Christophe Amunzateguy décrit la zone où le corps a été retrouvé comme "un endroit très technique". En revanche, la thèse de l'enlèvement par son compagnon Dan Colegate ou celle de la mauvaise rencontre avec un ours sont écartées. "À partir du moment où il y a bien eu une chute avec plusieurs fractures qui ont entrainé un décès, on procède par élimination et on arrive à l'accident mortel", précise le procureur.

Le parquet de Saint-Gaudens annonce que les investigations vont se poursuivre pour essayer d'affiner au maximum les circonstances du décès de la randonneuse âgée de 37 ans.

Une Allemande portée disparue

Par ailleurs, une autre randonneuse est portée disparue depuis le 9 août dernier dans les Pyrénées, indique ce vendredi France Bleu Béarn Bigorre. Hannah Spitzer, une allemande âgée de 30 ans, n'a plus donné signe de vie alors qu'elle se trouvait dans les alentours du refuge de Pombie, sur la commune de Laruns (Pyrénées-Atlantique). Son mari a donné l'alerte jeudi 12 août.

Présentée comme "aguerrie à la montagne", elle avait entrepris seule la traversée de la chaîne de montagne par le GR10. Partie d'Hendaye le 28 juillet dernier, elle avait pour but de rejoindre Banyuls-sur-Mer d'ici la fin du mois de septembre. Le PGHM d'Oloron-Sainte-Marie est à sa recherche et lance un appel à témoins. En cas de renseignement, veuillez contacter la gendarmerie au 05 59 10 11 30.