Aveyron : un lycéen va faire l’objet d’une mesure de réparation judiciaire après avoir jeté des chatons du haut d’un pont

Un lycéen placé en garde à vue mardi 9 avril après une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le montrant jeter des chatons du haut d’un pont dans l’Aveyron va faire l’objet d’une mesure de réparation judiciaire, indique à franceinfo le procureur de la République de Rodez, Nicolas Rigot-Muller.

Sur cette vidéo, publiée sur X, on voit un jeune adolescent saisir plusieurs chatons et les jeter par-dessus un pont avec un air amusé. On entend l’adolescent prononcer "Salam Aleykoum les p’tits chats !" pendant qu’une seconde personne, derrière la caméra, s’écrie "non ne fais pas ça !".

Ce mardi, la police nationale de l’Aveyron, sur X, avait indiqué que "les services judiciaires ont placé en garde à vue un jeune homme et il devra répondre de ses actes devant la justice".

Les avocats de 30 millions d’amis et de la fondation Brigitte Bardot ont contacté le parquet pour déposer plainte, indique le procureur. "Le jeune garçon a été placé en garde à vue ce mardi. Il a immédiatement reconnu et regretté les faits", explique le procureur de Rodez. "A titre de sanction, le mis en cause fera l’objet d’une alternative aux poursuites sous la forme d’une mesure de réparation par la protection judiciaire de la jeunesse de l’Aveyron. Il n’y aura donc pas d’audience devant le juge des enfants".



Par ailleurs, le parquet de Rodez évoque le fait que cette vidéo a été très diffusée sur les réseaux sociaux TikTok et X, renseignant l’identité du mineur. "Des menaces de mort ou de violences ont été adressées à ce dernier. Des procédures judiciaires seront ouvertes dans ce cadre".