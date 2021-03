VIDEO. Ariège : 15 volontaires vont passer 40 jours enfermés dans une grotte

Une expérience inédite. Quinze volontaires vont passer 40 jours dans une grotte de l'Ariège, à Ussat, à compter du dimanche 14 mars, à 20 heures. La porte sera close durant tout le temps de la mission scientifique. Coupés du monde sans téléphone ni montre, les participants ne verront pas la lumière du jour. L'expérience, baptisée Deep Time, est menée par Christian Clot, un explorateur habitué à ce genre d'exercices. "Ça fait quelques mois, quelques années même, que je travaille sur cette notion d'amener des gens à comprendre non pas une situation, mais le principe du changement", a-t-il expliqué.



"Le groupe va se synchroniser"

Plus de quatre tonnes de matériel ont été acheminées jusqu'au camp de base, le lieu de vie et de cuisine. "La seule contrainte, c'était d'avoir des produits frais, parce que la conservation est très compliquée, ajoute Francois Mattens, cadre dans l'industrie et participant. Après, on a tous fait nos desiderata ou nos contraintes alimentaires." Les membres de l'équipe, aux profils variés, sont réunis depuis peu. Ils se sont présentés à la presse durant la matinée du dimanche 14 mars. "Le groupe va se synchroniser (…), explique Benoît Mauvieux, chronobiologie à l'INSERM. Peut-être sur une organisation temporelle complètement différente de 24 heures." Une fois sortis de la grotte, les équipiers poursuivront des tests en laboratoires durant deux ans.

