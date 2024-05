Émeutes en Nouvelle-Calédonie : le gouvernement peut-il vraiment interdire l'utilisation de TikTok sur l'archipel ?

Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé, mercredi 15 mai, l'interdiction de TikTok en Nouvelle-Calédonie. Le réseau social, dont la maison mère est chinoise, est l'un des vecteurs de communication préférés entre les groupes qui commettent des violences depuis plusieurs jours sur l'archipel.

La Nouvelle-Calédonie est passée en état d'urgence par décret du Premier ministre. C'est via ce régime que le blocage de l'application est rendu possible. Une première en France. Dans le détail, plusieurs avocats sur les réseaux sociaux expliquent que ce blocage s'appuie sur un texte de loi qui permet au gouvernement "d'interrompre un service de communication en ligne s'il provoque ou encourage à commettre des actes de terrorisme ou qui en fait l'apologie." Pour le cas de la Nouvelle-Calédonie, il s'agit plutôt d'éviter les messages appelant aux émeutes, mais aussi pour faire face aux ingérences et à la désinformation venant de pays étrangers qui chercheraient à attiser les tensions.

Blocage uniquement sur les téléphones portables

Matignon a indiqué que l'application est bloquée uniquement sur les téléphones portables. C'est l'Office des postes et des télécommunications de Nouvelle-Calédonie, via Mobilis, seul et unique opérateur mobile sur place, qui intervient pour bloquer les accès. Cela aurait été bien plus difficile, voire impossible, en métropole, du fait de la multiplicité des opérateurs et des réglementations européennes auxquelles la Nouvelle-Calédonie n'est pas soumise.

La méthode précise du blocage n'a pas été rendue publique, mais le procédé consiste à couper le lien entre l'utilisateur et les serveurs du réseau social, notamment en bloquant les adresses IP rattachées à TikTok. Mais cette mesure est contournable. Il suffit de passer par un VPN, un réseau privé virtuel, qui permet d'avoir une adresse IP d'emprunt et ainsi être géolocalisé ailleurs pour ne pas être touché par les blocages en vigueur. Les utilisateurs de l'application peuvent aussi modifier leurs paramètres de connexion.