Pau : les personnels et parents d'élèves du collège Sainte-Bernadette dénoncent un climat de "violence permanente"

"Je ne me sentais plus en mesure d'assurer la sécurité des élèves qui m'étaient confiés", témoigne un ancien membre de l'équipe éducative sur France Bleu.

Les personnels et parents d'élèves du collège privé Sainte-Bernadette de Pau dénoncent un climat de "violence permanente" et des élèves se sentant "tout-puissants", rapporte France Bleu Béarn-Bigorre mercredi 28 février, au lendemain de révélations concernant deux enquêtes pour des agressions sexuelles entre élèves dans ce même établissement.

Les enseignants dénoncent des dizaines de rapports d'incidents sans réponse. Ils confient avoir vu des élèves sortir par les fenêtres en plein cours, se battre, mimer des actes sexuels, menacer de mort leurs professeurs, les agresser physiquement ou encore mettre le feu à une salle de classe, rapporte France Bleu Béarn-Bigorre. Un ex-membre de l'équipe éducative raconte avoir été menacé plusieurs fois, "verbalement". Il confie avoir eu peur : "J'allais au collège la boule au ventre, c'est à partir de cette époque-là qu'il m'a fallu quelque chose pour dormir le soir". Il ajoute : "Je ne me sentais plus en mesure d'assurer la sécurité des élèves qui m'étaient confiés".

"Les instances sont au courant mais ne réagissent pas"

Ces enseignants expliquent avoir envoyé une lettre il y a trois ans, puis plusieurs mails au rectorat de Bordeaux, au diocèse ainsi qu'à la Cellule départementale de recueil de traitement et d'évaluation (CRIP), dédiée à la protection de l'enfance. "Les instances sont au courant mais ne réagissent pas", déplore l'un de ces enseignants. Ces derniers s'inquiètent de voir enfants et enseignants en danger.

Après les premières révélations de France Bleu-Béarn Bigorre rapportant deux enquêtes ouvertes pour des faits d'agressions sexuelles entre élèves survenus en 2021 et 2023, la directrice a écrit aux parents et enseignants mardi en leur assurant mettre "tout en œuvre pour offrir aux enfants un environnement sûr, bienveillant et propice à développer leur confiance en eux".

Un "plan d'action" mis en place en décembre, selon la direction

Mercredi, France Bleu Béarn Bigorre rapporte avoir contacté la direction sud-ouest des Apprentis d'Auteuil (Fondation qui agit pour l'éducation et l'insertion des jeunes confrontés à des difficultés et dont fait partie le collège privé Sainte-Bernadette de Pau). Elle explique qu'un "plan d'action" a été mis en place en décembre pour revoir les procédures de sanctions, les conseils de discipline, les admissions. "Chaque acte de violence doit avoir une réponse éducative", assure le directeur adjoint sud-ouest de l'institution. "Nous travaillons toujours dans le respect de la loi et, si quelque chose de répréhensible a lieu dans l'établissement, nous invitons les familles à porter plainte et les accompagnons dans la démarche".

Le directeur adjoint ajoute que la direction n'a pas demandé à certains membres du personnel de "ne pas faire de vagues", ni de "se taire". Il invite "tous ceux qui ont des choses à dire à s'exprimer librement". Enfin, il se réjouit qu'un poste à mi-temps supplémentaire soit créé l'année prochaine, dans cet établissement qui compte 87 élèves.