Maire bousculé à Cambo : "Je suis tombé en arrière et ma tête a frappé le sol", témoigne l'élu

C'est la première fois que le maire de Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques) s'exprime depuis ce conseil municipal particulièrement agité du mercredi 10 avril. 80 personnes ont fait irruption dans la salle de conseil pour protester contre "le projet Marienia", un projet de construction de logements prévu sur le terrain de Marienia, actuellement considéré comme un terrain agricole.

Le maire, Christian Devèze, a été brièvement hospitalisé pour une contusion cérébrale selon les informations de France Bleu Pays Basque vendredi 12 avril. L'élu raconte : "Il y a eu un mouvement de foule autour de moi, et j'ai été projeté par terre. Je suis tombé en arrière et ma tête a frappé le sol, et dans une sorte de chaos j'ai été sorti de la salle du conseil".

Une séance suspendue

Conscient des enjeux, et des possibilités de débordements, le maire avait pourtant tenu à maintenir la séance ouverte au public : "Nous étions convenus avec M. le sous-préfet que je ne procéderai pas à un huis-clos. Je considère, comme lui, d'ailleurs, que la manifestation est une possibilité qui relève de l'ordre constitutionnel", rapporte France Bleu Pays Basque. Pendant deux heures, de 20h08 à 22h08, les échanges ont été impossibles, à cause du concert de cloches et de bâtons des manifestants.

Mais la réunion n'a pas été suspendue, tient à préciser Christian Devèze : "Devant l'impossibilité de mener à bien l'ordre du jour de la réunion de ce conseil municipal, j'ai décidé non, pas d'annuler, mais de suspendre cette réunion". Mais lorsqu'il a tenté de s'extirper, le maire raconte avoir été "projeté à terre". Il témoigne toutefois "ne pas avoir subi d'agression" : "J'ai été poussé", se rappelle t-il. Depuis, Christian Devèze va mieux, il espère ne pas souffrir de séquelles.