Explosion dans une usine Seveso à Bergerac : "Il n'y a aucun risque au niveau de l'environnement pour les humains ou les animaux", assure le maire

"Il n'y a aucun risque au niveau de l'environnement que ce soit pour les êtres humains ou les animaux", a assuré jeudi 4 août sur franceinfo Jonathan Prioleaud, maire divers droite de Bergerac, après une explosion mercredi dans l'usine Eurenco classée Seveso seuil haut. Huit employés de l'usine ont été blessés, dont un gravement aux membres inférieurs et dont le pronostic vital "n'est plus engagé", a indiqué le maire à France Bleu Périgord. Ce dernier avait été évacué par hélicoptère en urgence absolue vers le CHU de Bordeaux. "La police scientifique est sur place, il faut laisser faire le temps de l'enquête et pour le moment on ne connaît pas les causes", de cette explosion.

franceinfo : Quelle est la situation ?

Jonathan Prioleaud : Le pronostic vital du blessé grave n'est plus engagé. On est plutôt confiants concernant sept des blessés qui étaient en urgence relative. Quatre ont pu être rapatriés sur deux hôpitaux proches de Bergerac et trois ont pu être gérés sur place. On a pu contacter immédiatement l'ensemble des familles pour les rassurer. Entre 50 et 70 personnes étaient sur site.

Des exercices sont réalisés très régulièrement, est-ce que cela a été utile ?

Cela a permis de gagner en réactivité. Il y a eu très rapidement sur place les forces de police, la gendarmerie est venue en renfort, les pompiers sont venus avec des véhicules de secours et d'assistance aux blessés, une société privée d'ambulance est arrivée. Donc très rapidement on a pu arrêter l'incendie et soigner les blessés."

Cela s'est passé lors d'une opération de maintenance. Est-ce qu'il y aurait pu avoir plus de monde ?

Il y aurait pu avoir plus de monde mais aussi plus de matière à l'intérieur de bâtiment. Comme on était en maintenance, il y avait plutôt des échantillons et pas forcément de contenant. On était sur moins d'une tonne de nitrocellulose.

Est-ce qu'il y a un risque de propagation de substances toxiques ?

Non, il n'y en a pas du tout. Au moment de l'explosion il y a eu un petit nuage qui est parti vers le Sud, en l'absence complète d'habitation, donc il n'y a aucun risque au niveau de l'environnement que ce soit pour les êtres humains ou les animaux. La police de l'environnement est venue très rapidement sur place et d'après elle il n'y a pas de risque de pollution de l'eau. Donc tout risque est écarté. Au fur et à mesure du temps l'ensemble des bâtiments sont réhabilités avec des matériaux beaucoup plus sûrs pour la nature, donc on peut être rassurant pour notre population et pour les salariés qui vont revenir travailler rapidement. La police scientifique est sur place, il faut laisser faire le temps de l'enquête et pour le moment on ne connaît pas les causes.