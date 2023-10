Charente-Maritime : l’agglomération de La Rochelle ferme plusieurs captages en eau potable après la présence d'un pesticide interdit en France

L'eau reste potable, assure le président de l'agglomération à France Bleu La Rochelle, car les taux détectés de chlorothalonil ne dépassent pas le seuil à partir duquel la molécule est classée cancérigène.

L’agglomération de La Rochelle a décidé de fermer par précaution et à titre préventif des captages en eau potable le temps d'évacuer un pesticide interdit en France, rapporte France Bleu La Rochelle, mercredi 18 octobre. La présence de résidus de chlorothalonil R471811 a été détectée. On le retrouve notamment dans l'eau du robinet, dont la présence a été révélée en avril également dans de très nombreux captages en France.

L’année de son interdiction, en 2020, le chlorothalonil était le troisième pesticide le plus utilisé en Charente-Maritime. Les taux détectés cet été dans l'agglomération de La Rochelle ne dépassent pas le seuil de trois microgrammes par litre, à partir duquel la molécule est classée cancérigène. L'eau reste donc potable, assure à France Bleu le président de l'agglomération et maire de La Rochelle, Jean-François Fountaine : "On vise un meilleur seuil de qualité et on n'est pas en situation critique, mais en toute transparence, on doit annoncer des traces de ce produit."

L’Agence régionale de santé indique qu’il n’y a pas de restriction de consommation d’eau du robinet, y compris pour les personnes fragiles. "Elle enjoint l’agglomération à fournir une eau au robinet de qualité, c’est-à-dire aussi proche que possible du seuil de qualité de 0,1 microgramme par litre", indique le communiqué.

"Il va falloir passer quelque temps avant de réutiliser" ces forages

L’agglomération a décidé de fermer plusieurs semaines seize forages situés dans la plaine d’Aunis, au moins "jusqu'à décembre" et de distribuer aux habitants uniquement de l’eau provenant de Coulonges et Saint-Hippolyte Eau17. Dans la plaine d'Aunis, certains forages présentaient des taux proches de deux microgrammes par litre, lors des derniers relevés. "Il va falloir passer quelque temps avant de réutiliser ces forages", a annoncé mercredi le président de l'agglomération. Car ces captages sont situés en profondeur, dans des nappes phréatiques, et les particules du fongicide mettent du temps à descendre dans les sols. Dans les prochains mois, des analyses régulières vont être réalisées pour suivre l’évolution de la présence du Chlorothalonil R471811 dans l’eau, avec une surveillance particulière des captages de l’Aunis.

La collectivité anticipe aussi l’interdiction future d’autres pesticides et s'oriente vers une évolution du modèle agricole. "L'objectif, c'est qu'on poursuive demain ce travail avec le monde agricole et qu'on sanctuarise de façon plus ambitieuse des zones protégées des pesticides", avance Guillaume Krabal, vice-président de la Communauté d'agglomération de La Rochelle, chargé de l’eau potable.