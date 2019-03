VIDEO. Mont-Saint-Michel : le rêve d'une centenaire se réalise

Se réveiller avec le Mont-Saint-Michel à ses pieds. Maryse Lancioni, centenaire des Alpes-Maritimes, découvre ce site exceptionnel de la Manche, pour la première fois de sa vie. À 111 ans, elle rêvait de le visiter depuis plusieurs années. "Je ne réalise pas tout à fait que c'est vrai. Je pense que je rêve", confie-t-elle. Il y a plusieurs semaines, Maryse avait confié à la presse son désir de découvrir ce monument historique et la mer qui se retire.

Après le Mont-Saint-Michel, la Corse

L'office de tourisme de la Manche lui a aussitôt proposé un séjour tous frais payés. L'invitée VIP a pu bénéficier de porteurs et d'un fauteuil adapté avec visite de l'abbaye et rencontre avec les religieux qui lui avaient envoyé des cartes postales. Il n'y a pas d'âge pour donner et partager ses rêves, telle pourrait être la devise de Maryse Lancioni, qui souhaite désormais visiter pour quelques jours la Corse où elle a grandi.

