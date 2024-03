Crise en Haïti : 250 ressortissants étrangers ont été évacués

En proie à la guerre des gangs et au chaos, près de 250 ressortissants français et étrangers ont été évacués d'Haïti à bord de navires de l'armée française.

Après trois jours en mer à bord d'un porte-hélicoptères, les 243 évacués d'Haïti criaient leur soulagement. Ils ont posé le pied sur le sol français, en Martinique, vendredi 29 mars. 163 Français ont notamment été évacués. "Du jour au lendemain, on recevait un appel. Vous laissez une partie de la famille derrière, vous laissez tout ce que vous avez", relève une femme. À Fort-de-France, les rescapés ont été accueillis quelques heures dans un gymnase, mais beaucoup se disent inquiets pour leurs proches. "On reçoit beaucoup de nouvelles, mais quand on reçoit les audios, on entend que ça tire à proximité", raconte une femme évacuée.

1 000 ressortissants français se trouvent encore en Haïti

En Haïti, le chaos est général. Des gangs contrôleraient 80% de la capitale. Une situation cataclysmique, affirme l'ONU samedi 30 mars. Malgré les tirs, l'armée française est parvenue à évacuer par les airs plus de 200 personnes. "Un hélicoptère a été touché. Heureusement, personne à l'intérieur n'a été blessé", raconte le capitaine de vaisseau Adrien Schaar. L'opération d'évacuation a mobilisé trois navires militaires. Près de 1 000 ressortissants français se trouvent encore en Haïti. Il s'agit principalement de binationaux.