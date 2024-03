États-Unis : des groupes de motards pour protéger les enfants contre le harcèlement scolaire

Aux États-Unis, les groupes de motards luttant contre le harcèlement scolaire se multiplient. Major, 8 ans, en a été victime. À la demande de sa famille, le gang est venu l'escorter jusqu'à l'école, à l'arrière de la moto de Flash, le leader du groupe.

Bagues aux doigts et blousons en cuir, un groupe de motards s'apprête à amener un petit garçon à l'école, aux États-Unis. Major, 8 ans, a été harcelé par d'autres élèves dans son établissement. Sa famille a contacté le gang pour le soutenir. "C'est tellement important, parce que Major est passé par des moments difficiles. Et là, ça commence à aller mieux. Il est tellement génial. Je suis très fière de lui", raconte sa tante, Darielle Kinloch. Les motos font le tour du quartier, comme pour montrer que Major est bien protégé.

"Montrer aux enfants qu'ils ne sont pas seuls"



Une fois arrivé devant l'école primaire, sous les yeux de ses camarades et de ses professeurs, le petit garçon est escorté par Flash, le chef de bande. "C'est très important de montrer aux enfants qu'ils ne sont pas seuls. On crée du respect quand on les accompagne jusqu'à la porte (...). Et puis ça permet aussi de montrer aux autres qu'il est avec nous", explique-t-il. Père célibataire de deux enfants, il a lancé ce groupe en 2012. Lui et ses amis motards sont désormais présents partout dans le pays.