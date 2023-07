La France a rapatrié dix femmes et 25 enfants des camps de prisonniers jihadistes en Syrie, annonce le ministère des Affaires étrangères

Comme le veut la procédure, les mineurs sont remis aux services chargés de l'aide sociale à l’enfance et les adultes sont remises aux autorités judiciaires compétentes, précise le Quai d'Orsay.

Paris a "procédé à une nouvelle opération de retour sur le territoire national d'enfants et de mères" depuis la Syrie, annonce le ministère des Affaires étrangères, mardi 4 juillet, dans un communiqué. Dix femmes et 25 enfants des camps de prisonniers jihadistes sont de retour en France. Comme le précise le Quai d'Orsay, les mineurs sont remis aux services chargés de l'aide sociale à l'enfance et font l'objet d'un suivi médico-social. Les adultes sont remises aux autorités judiciaires compétentes. "La France remercie l’administration locale du nord-est de la Syrie pour sa coopération, qui a rendu possible cette opération", ajoute le ministère dans son communiqué.

C'est la quatrième fois que la France procède au rapatriement de femmes et d'enfants français détenus dans les camps de prisonniers jihadistes. En janvier, elle avait procédé au rapatriement de 15 femmes et 32 enfants détenus dans les camps de prisonniers jihadistes dans le nord-est de la Syrie.