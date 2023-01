Syrie : la France a rapatrié 15 femmes et 32 enfants des camps de prisonniers jihadistes, annonce le ministère des Affaires étrangères

L'avion s'est posé tôt mardi matin sur le tarmac de l'aéroport de Villacoublay (Yvelines). C'est la troisième fois depuis juillet que la France la procède au rapatriement de femmes et d'enfants français détenus en Syrie.

La France a rapatrié, mardi 24 janvier, 15 femmes et 32 enfants qui étaient détenus dans les camps de prisonniers jihadistes dans le nord-est de la Syrie, a annoncé le ministère des Affaires étrangères. Dans ce communiqué, "la France remercie l'administration locale du nord-est de la Syrie pour sa coopération, qui a rendu possible cette opération". "Les mineurs ont été remis aux services chargés de l'aide à l'enfance et feront l'objet d'un suivi médico-social", a précisé le Quai d'Orsay dans un communiqué. "Les adultes ont été remises aux autorités judiciaires compétentes", a-t-il ajouté.

Les femmes de jihadistes sont immédiatement placées en garde à vue au sein des locaux de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). A l'issue de l'interrogatoire, qui peut être prolongé jusqu'à six jours, elles sont présentées à un juge d'instruction. La plupart d'entre elles sont ensuite mises en examen pour "association de malfaiteurs terroriste" et placées en détention provisoire.

Une orpheline de 19 ans et un ado de 13 ans rapatriés

L'avion s'est posé tôt mardi matin sur le tarmac de l'aéroport de Villacoublay (Yvelines) en banlieue parisienne. A son bord, selon les informations de franceinfo, parmi ces mères et leurs enfants, se trouvaient une jeune orpheline de 19 ans emmenée par ses parents à l'âge de 11 ans, ainsi qu'une autre fille, arrivée en Syrie à l'âge de 15 ans, âgée aujourd'hui de 24 ans. A bord de l'avion se trouvait aussi un jeune garçon de 13 ans et demi kidnappé par son père. Cet enfant va pouvoir retrouver sa mère en France. Tous ont été rassemblés lundi dans le camp de Roj, au nord-est de la Syrie, avant le départ.

C'est la troisième fois en sept mois que la France la procède au rapatriement de femmes et d'enfants français détenus dans les camps de prisonniers jihadistes. Le Quai d'Orsay avait annoncé le 5 juillet 2022 le rapatriement de 35 enfants et de 16 femmes. Puis le 20 octobre, 40 enfants et 15 femmes avaient été rapatriés.

Il reste une centaine d'enfants et une cinquantaine de femmes en Syrie. Selon les informations de franceinfo, une majorité restée là-bas refuse désormais de rentrer. Après le Comité des droits de l'enfant et la Cour européenne des droits de l'homme, le Comité contre la torture de l'ONU a, à son tour, samedi, condamné le choix de la France de ne pas avoir rapatrié ses ressortissants avant.