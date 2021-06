Une BD avec un Tarzan en slip vert pour protéger la Cascade des Tufs

Quand vient l’été, et avec lui les grosses chaleurs, l’un de nos premiers réflexes peut être de chercher le point d’eau le plus proche pour y plonger. Mais parfois, certains lieux, aussi paradisiaques soient-ils, ne sont pas propices à la baignade. C’est le cas de la Cascade des Tufs, dans le Jura.

Chaque année, des milliers de touristes affluent vers cet idyllique petit coin, niché au cœur du Jura, sur la commune des Planches-prés-Arbois. Problème, en s’approchant parfois trop près en voiture, en piétinant les sols, en s’allongeant sur l’herbe, en pique-niquant en famille et en se baignant dans la source d’eau cristalline, les visiteurs ne se rendent pas compte qu’ils dégradent considérablement un site classé Natura 2000 et donc protégé.

Sensibiliser plutôt que punir

Bien conscients que les contrôles des autorités pour assurer le respect de l’arrêté préfectoral protégeant le site publié en mars 2021 ne suffiront pas à sécuriser durablement le site, l’Office de tourisme et la Communauté de communes du Cœur du Jura ont lancé un guide des bonnes pratiques.

“La plupart des gens font du mal sans le savoir. Ce n’est pas intentionnel, mais on est tous pareils, quand on veut s’approcher au plus près d’un site avec sa voiture et bien on s’approche au plus près. Et forcément, on a envie de mettre les pieds dans l’eau, on a envie de s'asseoir, de pique-niquer. Et tout ça, au final, ce sont des gestes répétés qui finissent par abîmer le site”, explique Philippe Markarian, directeur de l’Office de tourisme.

Un guide humoristique et stylisé

Mais pas question pour ce guide d’être un énième fascicule listant les règles à respecter sur le site. Pour ce livret, les élus ont voulu réaliser quelque chose d’original pour tenter de sensibiliser et de convaincre par l’humour. Ce sont donc six pages où un homme en slip, avec des airs de Tarzan, stylisé comme un comics des années 50, vous expliquera quels sont les bons gestes à adopter lorsque vous vous trouvez à la Cascade des Tufs. C’est Raphaël Baud, graphiste, qui a été chargé de mettre en page ce guide : “Le propos c’est de dire faites gaffe quand même. Mais quand on dit ça de manière sérieuse, le Français frondeur va dire vous n’avez pas de leçon à me donner. Mais sur le mode humoristique et décalé on se dit qu’il y a plus de chances de faire comprendre les choses.”

Un ensemble de mesures pour favoriser l'émergence d'une autre forme de tourisme

Pour accompagner l’arrêté préfectoral et ce livret rempli de bons conseils, l’Office de tourisme et la Communauté de communes du Cœur du Jura, ont ouvert un parking à dix minutes à pied de la cascade pour empêcher le stationnement sauvage. Une navette expérimentale sera également lancée pour le mois d’août pour faire la liaison Arbois-Les Planches, en passant par la cascade.



François Perrin, le maire des Planches-prés-Arbois, mise sur la prévention et la sensibilisation en complément des contrôles pour qu’à terme une autre forme de tourisme émerge : “Peut-être qu’un jour la Cascade des Tufs ne sera plus un lieu où malheureusement on vient en famille comme ça sans rien, mais deviendra un lieu qu’on vient visiter en s’inscrivant, en se déplaçant avec des transports collectifs, avec un guide.”