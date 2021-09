Plus belle la vie sans poubelle sur l’Île d’Aix

Sur l’Île d’Aix, les déchets ne sont pas les bienvenus. Depuis cet été ce petit paradis terrestre est accessible uniquement par bateau. Un lieu encore préservé qui a conduit la municipalité a prendre une décision radicale: supprimer les poubelles publiques. Des bacs à fleurs ont pris leur place.

Chaque été plusieurs centaines de milliers de touristes viennent visiter ce petit croissant de terre posé, dans l’océan Atlantique. En 2020, 174 tonnes de déchets ont été collectés entre juin et septembre. Il était donc urgent d’agir!

Avant, on avaient des poubelles très grandes mais dès qu’elles étaient pleines, les déchets s’entassaient, visuellement ce n’était plus supportable et cela sentait très mauvais