Oise: ils recyclent les bâches publicitaires d’évènements annulés en trousses

Avec les restrictions sanitaires, de nombreuses communes ont dû renoncer à organiser certains évènements rassemblant du public. Mais que faire des bâches publicitaires imprimées pour l’occasion et malheureusement non recyclables . À Venette, dans l'Oise, un couple a décidé de les transformer en trousses vendues dans les commerces du village. Les bénéfices serviront à un financer un composteur pour la commune. #IlsOntLaSolution

arché de Noël, fête foraine, vide-grenier ou encore marchés artisanaux, avec la crise sanitaire provoquée par la Covid, de nombreuses communes ont dû annuler ces évènements. En effet, le respect des actuelles restrictions sanitaires n'était pas compatible avec leur maintien.

Restent les bâches publicitaires en plastique imprimées pour l’occasion. Des bâches impossibles à recycler, alors, un couple de l’Oise, a eu l’idée de les récupérer puis de les transformer en trousses. Un défi pour Yoann, commercial dans le secteur de la communication, qui a dû apprivoiser la machine à coudre : "C’est tout nouveau pour moi, j’ai appris sur le tas, en une semaine, pour réaliser ces trousses".

Projet solidaire

Avec une cinquantaine de trousses fabriquées en un mois, Swann et Yoan, qui ont créé l’association La boîte à dons, ne vont pas s’enrichir. Et cela tombe bien, ce n’est pas le but. Leur projet est avant tout écologique et solidaire. Vendues 5 euros dans les commerces du village, l’argent ainsi récolté, servira à acheter un composteur pour tous les habitants de Venette (Oise).

Une initiative saluée par l’équipe municipale qui réfléchit à une façon de s'associer à l’idée du couple pour financer, pourquoi pas, d’autres projets.