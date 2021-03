En Moselle, une "fury room" pour tout casser et canaliser son stress

C'est un concept importé des États-Unis. La "fury room" est une salle où le client peut casser tous les objets à sa disposition, comme de la vaisselle ou de l'électroménager, à l'aide d'une hache ou de d'autres outils.

Un espace de ce genre nommé L'Exutoire a ouvert en Moselle à Ennery. Michel Vicaire, le gérant, explique pourquoi il a eu envie d'ouvrir cette "fury room" : "On a tous envie à un moment à la maison de prendre un truc et de le claquer par terre. Mais on est à la maison, donc on repose ça. Ici, on donne l'occasion de pouvoir le faire", glisse t-il.

Les choses à casser dans la pièce sont des objets bons à jeter. Les premiers clients de cette zone de chaos avouent bien s'y amuser. "Il n'y a pas de limite. On s'amuse, on se détend. C'est chouette, on se laisse prendre au jeu", dit un visiteur. Dans les prochaines semaines, la "fury room" pourrait s'enrichir de nouveaux objets à aplatir à coups de marteau telle une vieille voiture.