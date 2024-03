Ile-de-France : l’A13 fermée en direction Paris, circulation "saturée" dans les Yvelines

"Evitez dans la mesure du possible de prendre l'A13" : le message de Sytadin, service de trafic en temps réel de la Direction des routes de l'Ile-de-France est très clair, mardi 5 mars 2024. Et pour cause : des dizaines de kilomètres de bouchons et des temps de circulation multipliés par trois ou quatre localement dans les Yvelines.

L’autoroute A13 a été fermée entre Rocquencourt et la Porte d'Auteuil, à cause de la fermeture du tunnel de Saint-Cloud pour une avarie sur les équipements de sécurité, a appris France Bleu Paris, confirmé par Sytadin. La circulation est "saturée" précise le site. Sytadin annonce que le tronçon a finalement rouvert à la circulation vers 8h40, mardi.

Actuellement l'A13 en direction de Paris est fermée entre Rocquencourt et P.Auteuil

Sortie obligatoire vers A12 en direction de la Province.

Pour rejoindre Paris, depuis Rocquencourt, prendre l'A12 puis N12 en direction de Versailles, puis l'A86 et la N118 — Sytadin (@sytadin) March 5, 2024

Sytadin conseille toutefois de ne pas tenter d'emprunter l'axe, car il fallait compter jusqu’à deux heures pour atteindre Paris depuis Orgeval ce mardi matin. "Evitez dans la mesure du possible de prendre l'A13 en direction de Paris depuis Orgeval, celle-ci est saturée jusqu'à la sortie obligatoire vers A12 au niveau de Rocquencourt", conseille Sytadin.

"En une heure, j'ai du parcourir 400 mètres"

En répercussion, la circulation est saturée sur l’A12. Il faut prévoir une heure ce mardi matin pour aller de Bois d’Arcy à Rocquencourt, indique Sytadin. A 7h30, les ralentissements en Ile-de-France dépassaient déjà les 300 km de bouchons cumulés. Des déviations locales sont mises en place par la N12 ou l’A14. Des automobilistes confient leur désarroi, comme au micro de France Bleu : "En une heure, j'ai du parcourir 400 mètres", explique Nicolas.

Après la réouverture du tunnel et de l'A13 en direction de Paris, la situation devrait redevenir normale dans la matinée.