Chenilles processionnaires : ces insectes aux poils urticants sont déjà de retour

Le printemps n'est pas encore là, mais les chenilles processionnaires ont pris un peu d'avance. Dangereuses pour l'homme et pour les chiens, elles peuvent provoquer de graves réactions allergiques.

Les chenilles processionnaires de pin sont plus orangées que celles du chêne. Elles mesurent trois ou quatre centimètres et sont couvertes de poils particulièrement urticants. Certains habitants de Freneuse (Yvelines) n'hésitent pas à parler d'invasion. Certains sapins sont ainsi infestés de chenilles, qui se nourrissent d'épines. L'hiver, elles se protègent du froid dans des cocons de soie qu'elles fabriquent au sommet des branches.



Le réchauffement climatique favorise leur reproduction

"Dès qu'il va faire à peu près bon, elles vont descendre le long du tronc à la queue leu-leu (...) et vont courir dans les herbes pour aller s'enterrer et se transformer en cocon, et plus tard en papillon", explique Daniel Vaugelade, habitant de Freneuse et président d'une association de protection de l'environnement. Le réchauffement climatique favorise la reproduction de ces insectes. Leurs poils, libérés dans l'air, provoquent des démangeaisons et des allergies, dangereuses pour les humains et les animaux domestiques.