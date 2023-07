Accident mortel dans les Yvelines : le conducteur de la voiture présenté à un juge d'instruction

Une information judiciaire a été ouverte pour homicide et blessures involontaires en état d’ivresse et vitesse excessive.

L'enquête sur l'accident mortel entre un bus et une voiture dans les Yvelines se poursuit. La garde à vue du conducteur de la voiture s'est achevée dimanche 30 juillet, a appris France Télévisions auprès de la procureure de la République de Versailles. L'homme de 21 ans doit être présenté à un juge d'instruction dans la matinée. Une information judiciaire a été ouverte pour homicide et blessures involontaires en état d'ivresse et vitesse excessive. Le juge des libertés décidera ou non de son placement en détention provisoire dans la journée, précise la procureure.

L'accident, survenu vendredi matin à Mézières-sur-Seine (Yvelines), a fait deux morts et plusieurs blessés. La collision a impliqué un bus affrété par la SNCF en substitution de la ligne J du Transilien, "qui transportait une quarantaine de personnes", selon la procureure, et "une Clio avec le conducteur à son bord". "A un moment, la Clio franchit la ligne blanche et (...) percute apparemment l'avant du bus côté droit et va s'encastrer dans un poteau. Le bus franchit lui aussi la ligne continue et tombe en contrebas de la route, une chute d'environ un étage", a détaillé la procureure vendredi lors d'une conférence de presse.

Le conducteur de la voiture présentait un taux d'alcoolémie de 2,04 g dans le sang, mais a été testé négatif aux stupéfiants. Il a été hospitalisé et opéré vendredi après-midi pour "une fracture du bras et il est toujours hospitalisé". Les deux victimes sont un homme de 64 ans, père de quatre enfants mineurs, et une femme de 54 ans, mère de deux enfants majeurs.