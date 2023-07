Yvelines : un accident de bus fait au moins deux morts et six blessés

Vers 7h, ce matin, le véhicule a fini dans un fossé après avoir cherché à éviter une voiture qui circulait à en sens inverse à Mézières-sur-Seine.

Un accident de la circulation impliquant un bus à Mézières-sur-Seine (Yvelines) a fait deux morts et six blessés en urgence absolue, dont plusieurs ont leur pronostic vital engagé, selon un bilan encore provisoire, a appris franceinfo de source proche du dossier. Il s'agit d'un bus affrété par la SNCF en substitution de la ligne J du Transilien. Les faits sont survenus aux alentours de 7h ce vendredi sur la départementale 113.

Le conducteur a cherché à éviter une voiture en sens inverse

Selon une source proche du dossier, le bus a fini dans un fossé après avoir cherché à éviter une voiture qui était en sens inverse de la circulation. Le conducteur de la voiture, âgé de 21 ans, a été interpellé et placé en garde à vue mais, au vu de son état, la garde à vue a été levée et il est hospitalisé ce vendredi matin.

Dans un message sur les réseaux sociaux, les pompiers annoncent que la D113 est fermée "jusqu'à nouvel avis" et demandent d'éviter le secteur. Un important dispositif de secours, composé de 93 pompiers, 7 équipes médicales et 20 véhicules de secours, est déployé sur place, précise la préfecture des Yvelines. Les personnes en urgence absolue sont transférées par hélicoptère à l'hôpital Georges-Pompidou à Paris, à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris et au Kremlin Bicêtre. La circulation est interdite sur la départementale, fermée entre Mézières-sur-Seine et Mantes-la-Ville jusqu'à nouvel ordre.

Une cellule d'urgence médico-psychologique a été déclenchée, indique également la préfecture des Yvelines. Elle est installée à Mézières-sur-Seine.