Paris : une femme filme l'homme qui l'a agressée sexuellement dans le métro et diffuse la vidéo sur les réseaux sociaux

Une enquête a été ouverte par la Sûreté Régionale des Transport, indique RTL.

"Je me suis mise à filmer parce qu’il m’a frôlé en me touchant les fesses et s’est retourné en me faisant un clin d’œil." Adélaïde a décidé de filmer l'homme qui l'avait agressée sexuellement dans le métro parisien, puis a diffusé les images sur Twitter, lundi 29 octobre. Sur les images, on voit l'homme se retourner et la fixer longuement avant de quitter la station.

C’est bon je suis bien rentré à Paris me suis mise à filmer parce qu’il m’a frôlé en me touchant les fesses et s’est retourné en me faisant un clin d’œil. Je lui ai sorti le MEGA evil Look et je l’ai laissé marché devant moi en le filmant pour avoir une preuve #BalanceTonPorc pic.twitter.com/aJkQ4LaBiW — Adélaïde (@AD_DeThemyscira) 29 octobre 2018

"Ils attendent votre appel"

Cette usagère des transports a décidé de diffuser les images sur Twitter dans la continuité du mouvement #balancetonporc. Mercredi 31 octobre, elle a été contactée sur le réseau sociale par un utilisateur se présentant comme un policier. Celui-ci l'a invitée à appeler les enquêteurs de Sûreté régionale des Transport. "Ils attendent votre appel", a-t-il expliqué.

Melle. Prenez attache dès réception du présent avec les enquêteurs de la Sûreté Régionale des Transports au 01 53 35 22 18. Ils attendent votre appel. Bien à vous. — CABON pierre (@CABONpierre1) 31 octobre 2018

Adélaïde a raconté la suite des évènements sur Twitter. "J’ai appelé sur votre conseil. Ils attendaient effectivement mon appel, écrit-elle. J’ai juste dis que j’avais été agressé à paris lundi soir et la personne qui m’a répondu a dit direct : Adelaïde ?". Avant d'ajouter : "Deux enquêtes ont été lancées. Ils ont bien récupéré les bandes vidéos. Je dois passer identifier l’individu et déposer plainte dans leur service. Vraiment, je vous remercie."

fond du coeur mon interlocuteur qui a su me rassurer et trouver les mots. Je m’attendais vraiment pas à ce que cela se passe comme ça. Vraiment merci à tous pour votre soutien qui me fait énormément de bien ! #balancetonporc — Adélaïde (@AD_DeThemyscira) 31 octobre 2018

Contactée par RTL, la Sûreté régionale des Transport a confirmé qu'une enquête était en cours.