Le forain Marcel Campion, en conflit avec Anne Hidalgo, veut présenter des candidats aux municipales à Paris

Lui-même devrait "en principe" être candidat à la mairie qui regroupera les quatre premiers arrondissements en 2020, mais imagine plutôt un autre candidat de son mouvement à la tête de la ville.

Le conflit entre Marcel Campion et la maire de Paris, Anne Hidalgo, va se poursuivre dans les urnes. Le forain veut présenter des candidats à la mairie de Paris et à toutes les élections d'arrondissement en 2020, a-t-il expliqué au Figaro et au Parisien, jeudi 16 août. "Je me mettrai, en principe, en tête de liste dans le 1er", une mairie qui regroupera aussi les 2e, 3e et 4e arrondissements, explique-t-il, mais il dit ne pas briguer personnellement le poste de maire de Paris.

En janvier, Marcel Campion a lancé un mouvement politique, Paris libéré. Il a organisé plusieurs réunions qui ont rassemblé, selon lui, quelques centaines de personnes à chaque fois. Cela l'a convaincu de se lancer dans la campagne à partir du mois de septembre, explique Le Figaro.

Des candidats de la société civile

"On a déjà une tête de liste pour chacun des dix-sept arrondissements" (les mairies des quatre premiers arrondissements fusionneront en 2020), assure Marcel Campion au Parisien. Il affirme au Figaro avoir "recalé" des "vieux briscards de la politique" et promet des candidats issus de la société civile, comme l'écrivain André Bercoff, l'ancien journaliste Bernard Segarra ou encore "des médecins".

Il ne se voit pas, en revanche, devenir maire de Paris (qui est élu par le Conseil de Paris après des élections municipales par arrondissement) : "J'aurai 80 ans en 2020. J'en aurais eu vingt-cinq de moins, d'accord, mais là, j'ai une famille et des affaires à gérer", explique-t-il au Figaro. "En fonction des candidats, on se décidera sur le plus compétent que l’on pourra pousser. Ou l’on fera une alliance avec les gens les mieux placés", précise-t-il au Parisien.

Rendre les voies sur berges aux voitures

Le programme de Paris libéré est encore "en préparation". Le "roi des forains" cite quelques axes, comme "libérer les berges" de la Seine en autorisant à nouveau la circulation en semaine sur les parties devenues piétonnes. Il souhaite aussi qu'en cas de "faute lourde" dans la gestion municipale, le maire de Paris doive "répondre sur ses deniers personnels".

Après avoir fait partie du comité de soutien d'Anne Hidalgo avant son élection, Marcel Campion est entré en conflit avec la maire de Paris au sujet, notamment, de l'arrêt du marché de Noël qu'il organisait sur les Champs-Élysées et de sa Grande Roue de la place de la Concorde.