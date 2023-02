Enquête : quatre ans après les faits, retour sur l'incendie meurtrier de la rue Erlanger

Le 5 février 2019, un gigantesque incendie, rue Erlanger à Paris, faisait 10 morts et 90 blessés. La principale suspecte souffrait de troubles psychiatriques. Le procès s'ouvrira lundi 6 février.

Comment une dispute de voisinage a-t-elle pu générer une telle catastrophe ? C'était en 2019, rue Erlanger, dans le 16e arrondissement de Paris. Parmi les victimes, Adèle Gorgatchev, 32 ans. Elle a passé les 50 dernières minutes de sa vie avec sa mère, Pascale, au téléphone, à espérer l'arrivée des secours. "À la fin, elle dit qu'elle a les flammes sur elle. Et elle me dit que j'ai été la plus merveilleuse des mamans, quand moi je comprends que ça va être fini", confie-t-elle.



"Toi qui aimes les flammes, ça va te faire tout drôle quand ça va exposer"

L'incendiaire présumée est passée à l'acte, selon les enquêteurs, vers 1 heure du matin, le 5 février 2019. Quelques minutes plus tôt, elle avait eu une altercation avec son voisin de palier, un pompier. "Toi qui aimes les flammes, ça va te faire tout drôle quand ça va exposer", aurait-elle menacé. Quelques minutes plus tard, elle serait revenue devant sa porte mettre le feu, avant de quitter l'immeuble. Les flammes se propagent ensuite très rapidement dans les étages. Pour les pompiers, c'est la pire situation : l'immeuble au fond d'une cour intérieure, il est impossible d'approcher les camions et les échelles. Ils escaladent alors les étages, et tirent plus de 40 personnes du brasier. L'incendiaire présumée souffrait de troubles psychiatriques, et avait été plusieurs fois internée.