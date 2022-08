À Paris, le tarif des cantines scolaires n'augmentera pas pour l'année 2022-2023, annonce la mairie

Le tarif des cantines scolaires de Paris n'augmentera pas pour l'année scolaire 2022-2023. C'est ce qu'a annoncé lundi 29 août sur France Bleu Paris dans l'émission "Côté Saveurs" Audrey Pulvar, adjointe à la maire de Paris chargée de l'alimentation durable, de l'agriculture, et des circuits courts.

"Il n'y aura pas d'augmentation à Paris. La maire de Paris Anne Hidalgo tient absolument à ce que les tarifs d'accès à la cantine à Paris demeurent inchangés", a souligné Audrey Pulvar. La mairie de Paris a confirmé cette annonce en précisant que "la grille tarifaire prévoit 10 tranches de tarifs, de 0,13 euros à 7 euros, qui s’applique en fonction des revenus des familles".

Les repas ne seront pas non plus réduits, selon la mairie

La mairie promet "un dialogue de gestion permanent entre la ville et les caisses des écoles", délégataires de la compétence de la ville de Paris en matière de restauration scolaire. Ces caisses "doivent assumer des coûts sur les denrées en augmentation", comme les fruits, les légumes et les viandes. Il s'agit pour la mairie de préserver le budget des familles dont les enfants sont scolarisés en élémentaire ou maternelle.

Audrey Pulvar assure par ailleurs que les repas ne seront pas non plus réduits : "Aucune réduction des quantités ou de la qualité servies dans les assiettes n’a été demandée par la ville aux Caisses des écoles." Pour prendre en charge les augmentations, la mairie précise que "la subvention, qui compense l’écart entre les recettes et les charges et que versera la ville en 2023, sera nécessairement en augmentation".