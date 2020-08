Attentats de janvier 2015 : le procès s'ouvre mercredi 2 septembre

Il faudra plus de deux mois d’audience, pour retracer trois jours d’horreur. Pour le procès qui s’ouvrira mercredi 2 septembre, une organisation hors normes a été déployée en coulisse. La cour d’assises de Paris a été spécialement aménagée pour accueillir le procès des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge (Hauts-de-Seine) et de l’Hyper Cacher de la porte de Vincennes à Paris.

Les complices présumés connaissaient-ils le projet terroriste ?

Les 14 accusés forment un second cercle. Ils sont soupçonnés d’avoir aidé les frères Kouachi et Amedy Coulibaly tués le 9 janvier 2015. 5 ans plus tard, ce sont les complices présumés qui sont jugés. Voiture, armes, argent : tout l'enjeu consistera à savoir si les fournisseurs d'aide logistique connaissaient le projet des terroristes. De grands absents présumés morts manqueront à ce procès tels Hayat Boumeddiene, la veuve d'Amedy Coulibaly, et les frères Belhoucine qui lui ont permis de quitter la France avant les attaques.

