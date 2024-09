La vitesse sur le périphérique parisien sera limitée à 50 km/h à partir du 1er octobre, annonce Anne Hidalgo

On connaît désormais la date. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé sur RTL, lundi 9 septembre, que la vitesse sur le périphérique parisien serait limitée à 50 km/h, et non plus 70 km/h, à partir du 1er octobre. "On y travaille depuis 2018 (...), on a des votes au conseil de Paris sur le sujet, d'ailleurs très unanime", a-t-elle précisé. La mesure, qui avait été annoncée en novembre 2023, fait l'objet d'une opposition de la part du gouvernement.

Dans un entretien à Ouest-France, début septembre, la maire de Paris avait par ailleurs redit son souhait de maintenir la voie dédiée pour les Jeux olympiques sur le périphérique parisien pour en faire "une voie de covoiturage qui serait réservée aux taxis, aux particuliers qui circuleraient à plusieurs et aux transports en commun". Elle reconnaît que cette décision "dépend de l'Etat" et affirme avoir demandé à Emmanuel Macron de "ne pas revenir en arrière non plus".