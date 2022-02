Tempête Eunice : des dégâts à déplorer partout en Europe du Nord

Le constat des dégâts. Ils sont lourds après le passage de la tempête Eunice et ses rafales de vent à plus de 200 km/h. "On a entendu un énorme 'clac', on s’est retournés et on a vu l’entière toiture du voisin qui était posée devant chez nous", explique un habitant des Hauts-de-France. À Lille, un peuplier centenaire de plus de 25 mètres a été décimé par la tempête. Aucune victime, mais une grande frayeur pour les habitants du quartier. Eunice a également privé des dizaines de milliers de foyers d’électricité.

Une grue chute sur un hôpital

Formée en Irlande, la tempête est d’abord passée au-dessus du Royaume-Uni. À Londres, les ingénieurs travaillent d’arrache-pied pour réparer les dommages causés sur les voies ferroviaires, mais en attendant des dizaines de trains sont annulés. En Belgique, la partie haute d’une grue est tombée sur les deux derniers étages d’un hôpital, sans faire de victimes. L’Allemagne, les Pays-Bas ont aussi subi d’importants dégâts. En Pologne, ils seraient près d’un million à être privés d’électricité.