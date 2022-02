Tempête Eunice : l'heure des réparations et du nettoyage dans les départements touchés

Face à la force des vents, vendredi 18 février, le toit de l'église de Clerques (Pas-de-Calais) n'a pas résisté. Il a chuté sur le cimetière voisin. La charpente a cédé, livrant la voute aux intempéries. "Quand on a tourné notre tête vers l'église, on s'est rendu compte de l'étendue des dégâts, et franchement, on n'osait même pas y croire", témoigne Mickaële Douchet, propriétaire d'un restaurant à Clerques.

Grue de chantier effondrée à Lille

Immédiatement alerté, Aurélien Dommanget, le maire (SE) de Clerques, a pris un arrêté pour interdire aux riverains de s'en approcher. L'église vieille du XIIème siècle doit encore être sécurisée. "Des bonnes tempêtes, ici on est habitué, mais je ne m'attendais pas à ce que le toit de l'église soit soufflé", confie ce dernier. À Lille, dans le Nord, une grue de chantier s'est effondrée, coupant totalement l'accès à une route et détruisant le bâtiment voisin. Les arbres sont nombreux à être tombés.