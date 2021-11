Migrants : 27 morts dans un naufrage dans la Manche

Suite au naufrage au large de Calais, les secours ont retrouvé les cadavres de 27 migrants, qui tentaient de rejoindre l'Angleterre lorsque leur embarcation a chaviré. Ce bilan glaçant n'est pas encore définitif et les secours continuent leurs recherches.

Il s'agit de la pire tragédie connue sur les côtes française depuis trois ans. Alors qu'une embarcation de migrants tentait de rejoindre les côtes anglaises, celle-ci a chaviré. Pour l'heure, 27 décès sont à déplorer, et les secours continuent leurs opérations maritimes, à la recherche de nouveaux corps. Plusieurs sapeurs-pompiers sont sur place pour s'assurer de l'état de santé des migrants qui ont survécu à cette embarcation mortelle dans la Manche.

"Un drame humain" selon la mairesse de Calais

L'après-midi du 24 novembre, c'est un pêcheur qui découvre une quinzaine de corps flottants au large. Plusieurs navires de la Marine nationale, de la gendarmerie et des sauveteurs en mer sont alors mobilisés pour repêcher les 27 migrants décédés. Pendant ce temps, du côté britannique de la Manche, plusieurs sauveteurs sont dépêchés pour sauver d'autres embarcations. 31 500 migrants ont tenté de rejoindre le Royaume-Uni depuis le début de l'année. "On est sur un drame humain (...) Il faut vraiment considérer que Calais est aujourd'hui une île frontière et qu'elle doit mettre de dispositifs pour empêcher ces passages qui n'amènent qu'à la mort malheureusement", déplore Natacha Bouchart, la mairesse (LR) de Calais