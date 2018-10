La fusion entre la métropole de Lille et le département du Nord n'aura pas lieu, annonce le gouvernement

"Il n'y a pas de volonté locale à Lille", a conclu la nouvelle ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gourault, dans un entretien à "La Voix du Nord".

La nouvelle ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gourault, a écarté le projet d'une fusion entre la métropole de Lille et le département du Nord, jeudi 18 octobre. "Le président de la République a ouvert cette possibilité de rapprochement (...) mais dans la concertation et à condition qu'il y ait une volonté locale", a-t-elle expliqué, dans un entretien avec La Voix du Nord. "Or, nous savons qu'il n'y a pas de volonté locale à Lille."

J'ai parlé avec mon ami Jean-René Lecerf, président du département du Nord, qui m'a exposé ses arguments. Je m'en suis aussi entretenue avec [le ministre des Comptes publics] Gérald Darmanin. Et les maires de la métropole européenne de Lille ne sont pas non plus dans cet état d'esprit. Jacqueline Gourault ministre de la Cohésion des territoiresà franceinfo

Mi-septembre, Jean-René Lecerf (divers droite) s'était dit prêt à organiser un "référendum local" face au projet du gouvernement, selon lui, de développer les grandes métropoles, comme Lille, au détriment du département. A ses yeux, le gouvernement préparait "un big bang territorial" concernant cinq grandes métropoles (Bordeaux, Nice, Toulouse, Nantes et Lille).

"Nantes et Lille ont décidé de sortir de ce processus, a précisé Jacqueline Gourault. Mais il reste Toulouse, Nice, Bordeaux et Marseille avec lesquelles la concertation va se poursuivre."