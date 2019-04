Un SDF se cache dans un train d’atterrissage d'un vol Air France entre Pointe-à-Pitre et Cayenne

Cette homme, qui souffre de troubles psychologiques, s'en est sorti sain et sauf.

Un vol à 9 000 m de hauteur et à -48°C. Un SDF a relié la Guadeloupe à la Guyane en s'introduisant dans le train d’atterrissage d’un avion d’Air France, rapporte La 1ere, jeudi 18 avril. L'homme a été découvert sain et sauf, samedi 13 avril, sur le tarmac de l'aéroport Félix-Eboué à Cayenne, a appris franceinfo de la gendarmerie. L’homme qui visiblement souffre de troubles psychologiques a été pris en charge et interné dans un établissement spécialisé de Cayenne, précise La 1ere.

Pour tenter de comprendre comment l'homme a réussi à déjouer tous les protocoles de sécurité, l’enquête a été confiée à la Brigade de gendarmerie du transport aérien. "Nous avons pris des mesures immédiates pour assurer la sécurité de l'aéroport. Nous pensons avoir compris le mode opératoire de l'individu et avons réagi en conséquence. Nous en saurons plus à l'issue de l'enquête", a réagi de son côté Alain Bièvre, président de la société aéroportuaire, interviewé par France Antilles.