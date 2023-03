Guyane : un gendarme du GIGN tué lors d'une opération contre des chercheurs d'or clandestins, Emmanuel Macron exprime "sa grande émotion"

Le gendarme participait à une opération de lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane.

Un gendarme du GIGN a été tué lors d'une mission de lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane, samedi 25 mars. "Le Maréchal des logis-chef Arnaud Blanc est tombé sous le feu", a annoncé Emmanuel Macron sur Twitter. Le président de la République a salué "avec émotion son courage et son engagement". "Mes condoléances à sa compagne et ses deux enfants, à sa famille et ses camarades", a-t-il ajouté.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a également exprimé sa "très vive émotion" sur Twitter, adressant ses "sincères condoléances et tout mon soutien à sa famille, à ses proches et à ses camarades". Un peu plus tôt dans la journée, le site Actu17 rapportait qu'un militaire de l'antenne du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) avait été tué par balle lors d'une opération, dans la nuit de vendredi à samedi.