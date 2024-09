La Guadeloupe placée en vigilance rouge "fortes pluies et orages", annonce Météo-France

Les habitants sont appelés à la prudence. Météo-France a placé la Guadeloupe en vigilance rouge "fortes pluies et orages", jeudi 26 septembre, en raison du passage d'une onde tropicale "qui engendre des pluies intenses et orageuses depuis la fin de la nuit". La Martinique est en vigilance orange "fortes pluies et orages" en raison du même phénomène météorologique, selon le bulletin de l'institut.

En Guadeloupe, "pour le moment, ce sont les communes du Sud Basse-Terre (Baillif, Basse-Terre, Trois-Rivières, Gourbeyre, Saint-Claude et Vieux-Fort) et les Saintes qui ont été les plus touchées", détaille Météo-France dans un bulletin publié à 11 heures, heure locale (17 heures dans l'Hexagone).

"Des pluies intenses et orageuses continuent de balayer l'ensemble de l'archipel pour la mi-journée et l'après-midi de ce jeudi. L'intensité de ces averses est remarquable (jusqu'à 50 à 80 mm en 1 h)", prévient le prévisionniste. "L'épisode va rester très intense jusqu'à la fin de journée", et s'achèvera vendredi "en fin de journée au plus tôt".