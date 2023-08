Vosges : enquête sur l’hôpital de Remiremont après plusieurs décès

L'hôpital de Remiremont est au cœur de plusieurs enquêtes après le décès de multiples patients. La dernière plainte, la huitième, concerne une femme admise pour deux côtes cassées qui est morte par la suite d’une infection.

En juin 2021, une femme de 82 ans est prise en charge pour deux côtes cassées à l’hôpital de Remiremont (Vosges). Elle décède trois semaines plus tard d’une infection généralisée. Son fils raconte qu’il était au chevet de sa mère, quelques heures avant sa mort. "Ma maman faisait des bonds dans son lit, elle hurlait. Le médecin m’a dit que c’était l’effet des médicaments, qu’il envisageait même une sortie", précise le fils. "Ma question, c’est pourquoi ?", poursuit-il. Aujourd’hui, il a décidé de saisir la justice pour comprendre ce qu’il s’est passé.

Huitième plainte

Depuis un peu plus d’un an, c’est la huitième plainte contre l’hôpital. Selon l’avocate des familles de victime, le point commun dans toutes les affaires est le manque d’informations fournies par l’hôpital. "Ils n’auraient jamais passé la porte d’un cabinet d’avocat s’ils avaient eu les réponses à leurs questions", affirme Me Nancy Risacher. En 2018 déjà, une autre patiente décède d’une inflammation du pancréas. Sa fille et son mari n’ont jamais reçu d’informations sur l’heure du décès.