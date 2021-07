Abeilles : les agriculteurs à la rescousse

30% des colonies d'abeilles disparaissent chaque année. Les pesticides et le manque de biodiversité privent ces insectes de manger dans la nature, ce qui inquiète les apiculteurs. En Champagne (Marne), ils ont convaincu les exploitants agricoles qu'il était temps d'agir. Désormais, ces derniers conservent de larges bandes de luzerne chaque année pour permettre aux fleurs d'éclore. 3 000 agriculteurs jouent le jeu dans cette région de France pour permettre aux abeilles de butiner et de poursuivre leur activité.

Un financement public et privé mis en place

"On a fait un très très grand pas depuis quelques années. En définitive, les agriculteurs ont vraiment touché du doigt ce qu'était la biodiversité", explique Benoit Collard, agriculteur et membre de l'association Symbiose. Les apiculteurs sont satisfaits comme Jean-François Maréchal qui constate que ses abeilles sont en meilleure santé maintenant qu'elles trouvent un garde-manger non loin de leur ruche. Pour compenser le manque à gagner des agriculteurs, un financement public et privé a été mis en place pour trois ans.