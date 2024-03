Fin des super promotions, hausse du prix du tabac, RSA sous conditions étendu… Voici ce qui change au mois de mars

Chaque mois apporte son lot de nouveautés. En mars, les supermarchés ne pourront plus pratiquer de super promos sur les produits non alimentaires ; le chèque énergie 2023 expire à la fin du mois ; le revenu de solidarité active (RSA) doit désormais être attribué sous conditions dans 47 départements. N'oubliez pas non plus de modifier, le plus vite possible, votre mot de passe pour accéder au site de la Caisse d'allocations familiales (CAF). Franceinfo fait le point sur ce qui change à partir de ce vendredi 1er mars.

Le revenu de solidarité active conditionné dans près de la moitié des départements

Pour bénéficier du revenu de solidarité active (RSA), il fallait déjà réaliser 15 à 20 heures d'activité par semaine dans 18 départements français, ce qui concernait 15 000 personnes environ. La mesure est désormais étendue à 47 départements au total, avant une généralisation à l'ensemble du territoire prévue en 2025. Ces heures d'activité peuvent intégrer une "immersion en entreprise", "l'obtention du permis de conduire", "des démarches d'accès aux droits" ou "la participation à des activités dans le secteur associatif", précise le site service-public.

Des exceptions sont prévues dans certains cas exceptionnels, comme les problèmes de santé ou de garde d'enfants... Cette mesure entre dans le cadre de la loi "pour le plein-emploi". Mais il y a tout de même un bémol : le ministère du Travail n'a toujours pas dévoilé la liste des 29 nouveaux départements concernés.

La fin des super promotions dans les rayons des supermarchés

Des garde-fous pour les promos. Celles-ci ne pourront plus dépasser 34% sur les produits non alimentaires "comme l'hygiène, l'entretien ou la parfumerie" dans les supermarchés. La loi Descrozaille, entre autres, a pour objectif de corriger le déséquilibre potentiel des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. Ce texte, adopté en 2023, avait été notamment combattu par Michel-Edouard Leclerc et par les principaux acteurs de la grande distribution. Il vise à protéger l'emploi, quand les petites et moyennes entreprises ne peuvent pas baisser leurs prix de vente.

Le passage du permis "boîte automatique" à la version "manuelle" facilité pour les conducteurs

Les détenteurs d'un permis de conduire "boîte automatique" n'auront plus besoin d'attendre trois mois avant de suivre la formation complémentaire de sept heures permettant de conduire un véhicule équipé d'une boîte manuelle. La mesure avait été annoncée en juillet 2023, afin d'encourager les jeunes à passer leur permis sur des boîtes automatiques, et un arrêté a été pris le 15 février. Le ministère de l'Intérieur rappelle qu'il faut au moins 13 heures de cours de conduite pour décrocher son permis en boîte automatique, contre 20 heures pour le permis en boîte manuelle. Cette mesure participe donc "à diminuer le coût global de la formation", fait-il valoir.

La fin du chèque énergie 2023

Il ne reste plus qu'un mois pour utiliser le chèque énergie reçu au titre de 2023 et adressé à 5,6 millions de ménages modestes dans le contexte de la crise énergétique. Son montant varie entre 48 euros et 277 euros. "Un nouveau chèque énergie 2024 sera envoyé aux ménages concernés afin de les aider à payer leurs factures", précise le ministère de l'Economie. Les dates doivent toutefois encore être précisées par un décret. Cette aide nominative, débloquée sous conditions de ressources, permet de régler des factures d'énergie, l'achat de combustible et certains travaux de rénovation énergétique.

Un mot de passe à changer sur le site de la CAF

Si vous êtes bénéficiaire, vous allez devoir envisager de modifier dès que possible votre mot de passe sur le site de la Caisse d'allocations familiales (CAF). L'organisme a été victime d'une cyberattaque courant février et plusieurs milliers de comptes ont été "visités de manière illégitime", fait savoir un communiqué. "Les personnes malveillantes ne peuvent pas accéder aux coordonnées bancaires, mais pourraient tenter de les modifier", rappelle l'organisme, qui note cependant que leur modification "fait l'objet de contrôles de sécurité". Cette mesure a été présentée comme un encouragement mais, à partir du 8 mars, les allocataires en retard auront l'obligation d'éditer un nouveau mot de passe. Ils seront alors accompagnés dans cette démarche par des tutoriels en ligne quand ils chercheront à se connecter à leurs comptes.

L'augmentation du prix des cigarettes

Nouvelle hausse du prix des cigarettes et du tabac à rouler, après une première augmentation au début de l'année. Les prix de certains paquets vont être alourdis dans une fourchette de 50 à 75 centimes, notamment pour les marques Lucky Stricke, Rothmans, Vogue et Winfield. Tous les montants détaillés sont disponibles dans ce document exhaustif des douanes (PDF).

L'expiration des titres-restaurant de 2023

Les titres-restaurant 2023 ne sont plus valables à partir du 1er mars. S'ils étaient dématérialisés sur une carte, ceux-ci ont sans doute été transférés sur le solde de l'année 2024, car le transfert est le plus souvent automatique. En revanche, pour les titres papier, il faut impérativement réagir pour éviter de les perdre. Vous avez encore deux semaines pour demander au service des ressources humaines de votre entreprise de les échanger contre de nouveaux titres. La question ne se posera plus en 2026, avec la fin annoncée de ces tickets physiques.

L'évolution de la retraite complémentaire Argic-Arrco

Le taux de la contribution sociale généralisée (CSG) a évolué au 1er janvier, mais cette évolution n'avait pas encore été prise en compte par la retraite complémentaire Argic-Arrco. Deux cas de figure se présentent. Si votre taux de CSG a augmenté, "la régularisation sera effectuée lors du paiement de votre retraite de mars", précise un communiqué, avec un montant qui sera donc diminué. "A partir du mois d'avril, seuls les prélèvements sociaux dus pour le mois en cours seront déduits de votre retraite complémentaire Agirc-Arrco." Si votre taux de CSG a diminué, un virement a dû être effectué en février pour vous rembourser le trop-perçu des cotisations sur les mois de janvier et février. Le montant de la retraite devrait donc mécaniquement augmenter à partir de mars.

Le passage à l'heure d'été

A noter également dans l'agenda, le passage à l'heure d'été, qui est prévu dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mars. A 2 heures du matin, il sera alors 3 heures. Avec le printemps, les jours paraîtront plus longs.