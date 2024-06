80 ans du Débarquement : "Ce qui a empêché au pire de revenir depuis toutes ces années en France, c'est l'Europe", assure Gabriel Attal

Les commémorations battent leur plein en Normandie, jeudi 6 juin pour le 80e anniversaire du Débarquement. En déplacement à Utah Beach pour l'occasion, le Premier ministre Gabriel Attal est l'invité des "4 Vérités".

Le 6 juin 1944, les troupes américaines ont débarqué sur les plages normandes dans l'objectif de reprendre le port de Cherbourg et entamer la Libération de la France. En déplacement pour les commémorations du 80e anniversaire du Débarquement à Utah Beach, le Premier ministre Gabriel Attal salue le courage des jeunes soldats. "Ça rend modeste, le courage de ces jeunes de 18-20 ans qui ont débarqué dans un pays qui n'était pas le leur pour un idéal qui était le leur".



Un idéal de liberté aujourd'hui convoqué par le chef du gouvernement dans un contexte de forte instabilité politique et de retour de la guerre en Europe. "Ce qui a empêché au pire de revenir depuis toutes ces années en France, c'est l'Europe", estime Gabriel Attal. Quelques jours avant les élections européennes du 9 juin, le Premier ministre assure que l'Union européenne et la coopération internationale demeurent essentielles pour maintenir la paix. "Quand on se replie sur soi, on est plus fragile", juge-t-il.

"C'est la Russie qui est dans l'escalade"

Depuis la plage d'Utah Beach, le Premier ministre a également évoqué la guerre sur le sol ukrainien. "Nous continuerons à nous tenir aux côtés des Ukrainiens", martèle-t-il, même si l'envoi de troupes françaises en Ukraine est exclu par le Premier ministre. "Il n'y a pas de projet de ce type".



Néanmoins, des instructeurs français pourraient être envoyés sur le sol ukrainien pour former et entraîner les soldats de Volodymyr Zelensky. Des instructeurs que la Russie n'a pas exclu de frapper. "C'est la Russie qui est responsable de cyberattaques, de déstabilisation, d'ingérence sur notre sol (...) c'est la Russie qui est dans l'escalade", condamne Gabriel Attal.