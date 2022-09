Rennes : quatre personnes interpellées et trois policiers blessés, après des affrontements entre fêtards et forces de l'ordre

De violents affrontements entre des fêtards et des forces de l'ordre ont eu lieu dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 septembre dans le centre-ville de Rennes, rapporte France Bleu Armorique. 200 personnes étaient présentes au plus fort des affrontements. Quatre personnes ont été interpellées et trois policiers nationaux légèrement blessés, précise France Bleu.

Plusieurs feux allumés

Des riverains ont alerté la police peu après 22h jeudi pour une fête sauvage se déroulant au square Ligot, près du Vieux Saint-Étienne, dans le centre de Rennes. Certains participants, encagoulés, s'abritaient derrière des parapluies noirs, signe distinctif des Blacks Blocs, selon France Bleu Armorique. Des heurts ont éclaté. Les affrontements se sont d'abord déplacés au niveau de la place Sainte-Anne, où les policiers ont essuyé des tirs de mortier. Un feu a été allumé par des groupes masqués. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes.

Les manifestants se sont ensuite repliés vers la rue Le Bastard, où des barricades étaient posées avec du matériel de chantier. Un nouveau feu a alors été allumé sur la place de la mairie, avant d'être rapidement éteint. La situation est revenue au calme vers 1h du matin, selon France Bleu.