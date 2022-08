Orages en Corse : les vacanciers retrouvent leur camping dévasté

C. Vérove, J. Vitaline, L. Pekez, C. Lerouxel, M. Plouchard, France 3 Corse, D. Ayson

Reprendre le cours des vacances, le cœur un peu plus lourd. Au lendemain de la violente tempête qui a frappé la Corse jeudi 18 août, les touristes évacués reviennent au camping, vendredi 19 août. À Sagone (Corse-du-Sud), une jeune fille a été tuée par une chute d'arbre. Certains se savent rescapés. "L'arbre est tombé sur la voiture, mais pas sur nous, donc c'est cool. On n'a pas tous eu cette chance-là, et on mesure d'autant plus la chance qu'on a eu", confie une femme. Au total sur l'île, 12 500 campeurs ont été évacués dans la nuit de jeudi à vendredi.

De nombreux départs dans certains campings

Dans un camping de Casaglione (Corse-du-Sud), une famille de campeurs autrichienne plante une tente neuve, achetée en urgence. "On a passé beaucoup de vacances en Corse depuis 20 ans. Mais un tel déluge, on n'en avait jamais vu", confie la femme. Effrayés, certains ont décidé d'écourter les vacances. Au camping "Le Mandriale", Lisandru Angeletti, propriétaire du camping, signale "beaucoup de départs depuis [vendredi] matin en fin de matinée", et estime le taux d'occupation du camping à 5 %. Les conditions sont en effet spartiates : ni électricité, ni réseau, ni eau. "Moi, j'irai me laver dans la mer ce soir. C'est aussi un moyen pour nous de se dire qu'on les soutient. Et puis, on n'a pas envie que ça s'arrête comme ça. C'est trop beau, la Corse !", affirme un campeur.