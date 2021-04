Confinement : en Corse, des vacances au calme dans un paysage de carte postale

En Corse du Sud, les touristes sont normalement déjà nombreux à cette période. Avec le confinement, les commerçants sont à la peine, mais les locaux et quelques touristes venus se confiner sur l’île de beauté profitent du calme.

A Cargèse, en Corse du Sud, certains ont choisi de se confiner dans un décor de carte postale. "Ça fait un an qu’on était enfermé, ça fait du bien”, lance une Marseillaise, venue profiter des paysages de rêve pour quelques semaines de confinement. Ici, les restrictions sont plutôt bien vécues, avec “le soleil, la mer, et pas grand monde”, sourit une riveraine. Mais sur le port, changement d’ambiance : les touristes sont normalement déjà nombreux à cette époque. Or cette année, peu de personnes profitent des activités nautiques dans les calanques.

Les pêcheurs ont du mal à vendre

Pierre Castro compte quelques locations de bateaux, pas encore de jet ski. “Normalement, on devrait déjà travailler”, lance le loueur. Les pêcheurs étaient une poignée, vendredi 9 avril, à partir en mer, faute de clients. “C’est assez compliqué, vu qu’il n’y a pas les restaurateurs, on a du mal à vendre”, confie l’un d’entre eux. Avec une température de 20°C, certains locaux profitent tout de même d’une balade en paddle, pour oublier les contraintes de la crise sanitaire.