Covid-19 : la Corse du Sud a déjà vacciné 21,1 % de sa population

Alors que 15,1 % de la population française a déjà reçu au moins une dose du vaccin contre le Covid-19, ce taux grimpe à plus de 21 % pour la seule Corse du Sud.

En Corse du Sud, le rythme de la vaccination contre le Covid-19 est effréné, comme dans un centre installé dans une galerie marchande à Sarrola-Carcopino. Les patients y sont vaccinés sept jours sur sept. Pompiers, infirmiers, médecins... Tous les acteurs de la santé sont mobilisés. Cette vaccination de masse fait de la Corse la championne de France de la vaccination, notamment dans le sud de l'île, où 21,1 % de la population a déjà reçu une première dose.

Les villages isolés s'organisent

En Corse, près de 40 000 résidents ont plus de 75 ans. Pour aller au plus près de cette population fragile, des villages souvent isolés se sont organisés. 33 petites communes de Corse du Sud se sont regroupées. Tous les rendez-vous sont pris dans la maison de santé de Cargèse. "On a un personnel médico-social qui est très présent, les mairies qui donnent un coup de main aussi, donc tout se concorde pour qu'on ait une réussite très satisfaisante", se réjouit le docteur Dominique Poggi, responsable de la maison de santé de Cargèse.