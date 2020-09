Oise : un cerf traqué par un équipage de chasse à courre trouve refuge dans un chantier

H. Tanzit, N. Ben Ghezala, C. Delangle

H. Tanzit, N. Ben Ghezala, C. Delangle France 3 France Télévisions

À bout de souffle, un cerf traqué par un équipage de chasse à courre a trouvé refuge le long d’une palissade d’un chantier, à la lisière de la forêt de Compiègne (Oise), samedi 19 septembre. Les policiers maintiennent à bonne distance les membres du collectif Abolissons la Vénerie Aujourd’hui (AVA). Les anti-chasse à courre suivent les veneurs depuis le début de la matinée.

Un sauvetage plus compliqué que prévu

"Après une heure et demie de chasse, il s’est retrouvé là, acculé, avec des chiens à ses trousses. J’ai vu des veneurs dans le lotissement à proximité carrément à cheval", s’indigne l’un des membres du collectif. Un arrêté de mars 2019 interdit aux veneurs de poursuivre les animaux jusque dans une zone habitée ou commerciale. Le cerf est resté allongé pendant plus de trois heures sur le bitume. Un vétérinaire a été appelé pour l’endormir, mais le filet de protection à peine déployé, l’animal a pris peur et s’est enfui à l’intérieur du chantier. Il a finalement retrouvé le chemin de la forêt.

