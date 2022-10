Jour de chasse : "Gardons le samedi matin pour la chasse et laissons le reste pour les promeneurs", propose le sénateur écologiste Daniel Salmon

Alors que le gouvernement s'apprête à annoncer des pistes pour mieux sécuriser la pratique de la chasse, le sénateur écologiste d'Ille-et-Vilaine Daniel Salmon propose mardi 25 octobre sur franceinfo "de garder le samedi matin pour la chasse et laissons le reste pour les promeneurs". Il réclame également qu'il y ait des "contrôles d'alcoolémie pour les chasseurs comme pour les automobilistes".

Pour le sénateur écologiste, "le dimanche sans chasse est fondamental". Il propose tout de même de garder une demi-journée de chasse le week-end car "tous les chasseurs ne sont pas des retraités". Pour lui, il est possible de faire de la régulation la semaine "donc gardons le samedi matin pour la chasse et laissons le reste pour les promeneurs", le but étant d’arriver à un compromis pour permettre à tout le monde d’utiliser les espaces verts. Pour Daniel Salmon, Willy Schraen, le président de la Fédération nationale des chasseurs, "n’a pas bien compris les attentes de la société".

"Les Français attendent d’avoir des moments apaisés, des moments où la sécurité ressentie est au beau fixe et ce sont des moments où il n'y a pas de chasseurs". Daniel Salmon, sénateur écologiste d'Ille-et-Vilaine à franceinfo

Concernant les contrôles du taux d’alcoolémie, le sénateur propose, comme pour les délits routiers, une régulation par les forces de l’ordre, par des "officiers assermentés". Le problème, c’est le manque d’effectifs de ceux qui pourraient faire ces contrôles : "Aujourd’hui, les agents de l’Office français de la biodiversité sont peu nombreux et la gendarmerie a bien d’autres missions. Depuis longtemps, nous appelons à ce que l'État se donne les moyens de faire des contrôles".

La généralisation de la pratique de la règle des 30 degrés de sécurité pour les tirs en battue fait partie des pistes retenues par le gouvernement. Pour cela, il faut faire de la pédagogie selon Daniel Salmon, "on s'aperçoit qu'il y a des pratiques plutôt vertueuses dans certaines fédérations et qui ne sont pas appliquées au niveau national."