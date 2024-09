Tourisme : en Bretagne, l'arrière-saison attire les vacanciers

En septembre, les touristes profitent de la Bretagne lors de l'arrière-saison. Les prix sont plus attractifs et les plages moins bondées à cette période de l'année.

En Bretagne, les quelques gouttes de pluie et les nuages ne découragent pas les touristes venus en vacances. En septembre, les touristes sont moins nombreux et certains professionnels choisissent de miser sur l'arrière-saison. Ainsi, Jacques Noël a ouvert un gîte étape pouvant accueillir une vingtaine de personnes. "La clef au niveau économique, c'est de remplir hors saison", explique le directeur du gîte "Sterenn Ar Mor". Il trouve sa clientèle chez les amateurs de vélo, plus nombreux après les grosses chaleurs de l'été.

Des réservations en hausse en septembre

Dans un camping, l'emplacement coûte 19 euros, contre 65 euros en août. Un couple a choisi de prendre pour la première fois ses vacances en septembre. D'autres profitent des plages qui ne sont pas bondées. "C'est la saison idéale. Quand, en plus, on a le soleil, on est au top", assure un homme. Les réservations sont en hausse en septembre avec une augmentation de 14% pour les hôtels en plein air et 4% pour les hébergements locatifs.