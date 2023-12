Morbihan : cet agriculteur nourrie ses poulets au kouign-amann

À Gestel, dans le Morbihan, un agriculteur prépare un festin à ses volailles : un mélange de crèpes, de curcuma et de kouign-amann. Une recette qui donnerait au poulet un goût incomparable.

Les poulets de Gestel sont bien ronds : "ça, c’est un gros pépère qui fait à peu près huit kilos", montre Yannick Lomenech, éleveur. Soit l’équivalent de trois poulets classiques. Son secret ? C’est le régime kouign-amann qu’il donne à ses poulets. Les supermarchés, les boulangeries lui donnent leurs invendus. Il récupère chaque semaine quarante kilos de gâteaux gratuits. Cet ancien chercheur mélange ensuite kouign-amann, curcuma, crèpe et lait. Les poulets font moins d’un kilo en arrivant à l’élevage, ils en pèsent huit, quatre mois plus tard.

Les clients et les restaurants conquis

"Succulent ! Vous le mettez à cuire, il y a pas besoin de l’arroser c’est formidable", selon un client de Yannick Lomenech. Il faut compter trente euros le poulet pour huit personnes. "Quand on a goûté celui-là, on ne peut plus manger les autres", affirme une autre. Les chefs étoilés aussi sont conquis, comme Nicolas le Tirrand, chef du restaurant Sources. "La nourriture que Yannick donne à ses volailles, c’est ça qui va faire que la peau va être beaucoup plus tendre et ça va apporter cette onctuosité à la chair", explique-t-il.